كأس العالم – مدرب السعودية: تألق العويس ساهم في التعادل مع أوروجواي

أشاد جورجيوس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية بالأداء للأخضر لفريقه بعد التعادل مع إسبانيا، مؤكدا أن فريقه خرج بنقطة مهمة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الأول كنا الأفضل في إدارة اللقاء، استحوذنا على الكرة ولم نمنح المنافس فرصا كثيرة، كما نجحنا في التقدم بالنتيجة خلال الفترة التي كانت لنا فيها الأفضلية".

وأضاف "في الشوط الثاني تعرضنا لضغط كبير، ولم نتمكن من التعامل بالشكل المطلوب مع الكرات التي لعبها المنافس إلى داخل منطقة جزائنا. إسبانيا تمتلك لاعبين أقوياء وفريقا مميزا، لذلك كان من الصعب إيقاف كل محاولاتهم".

وتابع "أظهرنا شخصية قوية دفاعيا، كما قدم محمد العويس مباراة رائعة وكان له دور كبير في الخروج بهذه النتيجة. ربما حالفنا التوفيق في بعض اللقطات، لكننا استحققنا نقطة مهمة".

وأوضح "افتقدنا الحدة والثقة الكافية في الشوط الثاني للاحتفاظ بالكرة وإبعاد الضغط عن مرمانا، وهو ما سمح للمنافس بالتقدم أكثر نحو منطقة الجزاء".

وعن الفترة القصيرة التي قضاها مع المنتخب، قال: "ما زلت أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حاولنا بناء أسلوب لعب واضح وتعزيز الروح داخل الفريق، والحصول على نقطة أمام منتخب بحجم إسبانيا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة".

وبخصوص محمد العويس، أكد المدرب: "لا يعاني من أي مشكلة بدنية. يعمل بشكل جيد للغاية مع مدرب الحراس والجهاز الفني، وقدم مباراة ممتازة وأظهر شخصية قوية داخل الملعب".

وأبدى المدرب إعجابه بأجواء البطولة، قائلا: "تفاجأت بشكل إيجابي للغاية بأرضية الملعب والأجواء المحيطة بالمباراة. الملعب كان مذهلا بالنسبة لي".

وعن حسابات المجموعة، اختتم حديثه قائلا: "التعادل بين إسبانيا والرأس الأخضر يعد من مفاجآت البطولة حتى الآن، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن إسبانيا وأوروجواي ما زالا من أبرز المرشحين للتأهل. وجود أفضل أصحاب المركز الثالث يمنحنا الأمل ويجعلنا نؤمن بقدرتنا على بلوغ الدور المقبل".

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

أما منتخب تونس فهو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر حتى الآن في البطولة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 5-1.