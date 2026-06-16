كأس العالم - صلاح: الملعب حار ويشبه ملاعب السوبر بول.. التوقف لشرب الماء كان ضروريا

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر عن صعوبة حرارة الجو في الملعب الذي احتضن مواجهة مصر ضد بلجيكا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وحسم التعادل نتيجة مواجهة مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وقال محمد صلاح خلال لقائه مع باستيان شفانشتايجر لاعب ألمانيا السابق في ممر اللاعبين: "نعم الجو في الملعب حار جدا يشبه ملاعب (السوبر بول)، وكنت أشعر بالتعب"

وتابع "كان لا بد من التوقف لشرب الماء في كل شوط، وإلا كنا سنعاني من حرارة الجو".

وحقق منتخب مصر التعادل الثالث في تاريخه بكأس العالم بعد تعادلين في نسخة 90 أمام كل من هولندا وأيرلندا.

وتقدم منتخب مصر أولا عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل محمد هاني بهدف عكسي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الإثنين.

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل مباراة مصر ضد بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وسجل إمام عاشور هدف مصر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية من المجموعة بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

وحطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.