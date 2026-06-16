انتهت كأس العالم مجموعة مصر - إيران (2)-(2) نيوزيلندا.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 03:53
كتب : FilGoal
يواجه إيران منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة بكأس العالم.
وتضم المجموعة بجانب إيران ونيوزيلندا كل من مصر وبلجيكا، بعد أن انتهت المواجهة بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق64 جوووووول محبي يتعادل لإيران
ق54 جووووول جاست يسجل مجددا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق51 إلغاء هدف لإيران بداعي التسلل
ق32 جوووووول التعادل عن طريق رامين راضيان
ق23 مهدي طارمي يسدد قوية لكن في القائم الأيسر
ق7 جووووول جاست يفتتح التسجيل لنيوزيلندا
انطلاق المباراة
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