كأس العالم - رودري: علينا تحسين استغلال الفرص بعد التعادل أمام كاب فيردي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 02:11

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد كاب فيردي

يرى رودري أن منتخب إسبانيا عليه استغلال الفرص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد التعادل أمام كاب فيردي.

وتعادل منتخب إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال رودري عبر موقع فيفا: "بذل الفريق جهدا كبيرا، وأعتقد أننا كنا نتمتع بانسيابية جيدة".

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وتابع "الأمر يتعليق بتحسين استغلال الفرص التي صنعناها، لأنه أمام فريق يتراجع كثيرا لن تتاح لك فرص كثيرة".

واختتم رودري تصريحاته "أنت تعلم أنه عليك استغلال الفرص، وهذا هو الأمر بهذه البساطة".

وتشارك كاب فيردي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، وواجهت إسبانيا بالفعل في المباراة الأولى.

وفشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بكأس العالم.

كما تعادل منتخب إسبانيا للمرة الثالثة خلال آخر 4 مباريات، بعد التعادل في وديتين ضد مصر والعراق.

ونجح منتخب كاب فيردي في الخروج بشباك نظيفة دون تشكيل أي خطورة على المرمى ليحصل على النقطة الأولى

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة ضد السعودية، بينما يلتقي كاب فيردي مع أورجواي بالجولة الثانية.

كأس العالم إسبانيا رودري
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