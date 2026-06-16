كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 01:25

كتب : FilGoal

رودي جارسيا مدرب بلجيكا

أشاد دوري جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا بمستوى مصر خلال مباراة الفريقين بكأس العالم.

وقال جارسيا عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "مصر واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية ولديهم صلاح الذي دربته من قبل بالإضافة لمرموش".

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

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وأضاف "منتخب مصر صلب وتقدموا في النتيجة ولعبوا بأريحية وشكلوا خطورة على مرمانا من المرتدات ما أسعدني أن التغييرات كانت إيجابية وسجلنا منها هدفا والنتيجة عادلة ومنطقي".

وأكمل "وحارس مصر (شوبير) منع أكثر من فرصة، وهم أيضا شكلوا خطورة علينا وكان يمكن أن نستقبل هدفا ثانيا".

،أتم تصريحاته "سبب سعادتي بهدف التعادل؟ هدفنا كان الفوز وتعادلنا وكان من الضروري أن نحتفل بهدف التعادل لأنه مهم لنا ولوكاكو وسنفعل كل شيء ضد إيران ثم سنشاهد مباراة نيوزيلندا".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.

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