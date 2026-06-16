كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 01:01

كتب : FilGoal

مروان عطية مع منتخب مصر ضد بلجيكا تصوير: محمد جمال تاج الدين

شدد مروان عطية لاعب منتخب مصر على أن الفريق يريد تحقيق إنجاز غير مسبوق للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وحسم التعادل نتيجة مواجهة مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وقال مروان عطية عبر بي إن سبورتس: "المباراة الأولى في كأس العالم قوية للغاية ضد فريق مثل بلجيكا، لكن درسنا نقاط القوة والضعف لخصمنا".

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وأضاف "منتخب بلجيكا لديه لاعبين أقوياء جدا مثل كيفن دي بروين وجيريمي دوكو".

وواصل "تمكنا من استغلال محمد صلاح وعمر مرموش في التحولات".

وتابع "صنعنا الكثير من الفرص وكنا نستطيع تحقيق الفوز، وأشكر جميع اللاعبين على مجهودهم، لكن الحمد لله على كل شيء".

وواصل "نريد أن نحقق شيئا لم يحدث في تاريخ مصر في بطولة كأس العالم".

وأتم "سنبني على هذه النقطة خلال المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات".

وحقق بذلك منتخب مصر نقطته الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر أولا عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل محمد هاني بهدف عكسي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الإثنين.

النقطة الثالثة

حصل منتخب مصر على نقطته الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم والمفارقة أن الثلاثة في حضور حسام حسن.

فبعد التعادل أمام هولندا وأيرلندا في نسخة 1990 نجح منتخب مصر في التعادل مع بلجيكا في نسخة 2026.

ويسعى منتخب مصر الذي شارك في 8 مباريات بكأس العالم أن يحقق انتصاره الأول أمام إيران أو نيوزلندا.

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