مباشر كأس العالم - السعودية (1)-(1) أوروجواي.. جوووول التعادل

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد أوروجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوعدية وأوروجواي في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــ

ق 80: جووووول التعادل ماكسي أراوخو

ق 40: جوووووووول الأول للسعودية

ق 38: فرصة خطيرة من عبد الإله العمري

ق 35: فرصة خطيرة وتألق محمد العويس

انطلاق المباراة

السعودية كأس العالم
نرشح لكم
تشكيل كأس العالم - طارمي ومغانلو يقودان إيران.. ووود أساسي مع نيوزيلندا كأس العالم - مهدي سليمان: الزمالك سبب تواجدي مع المنتخب.. وتوترنا بسبب رغبتنا في الفوز كأس العالم - رودري: علينا تحسين استغلال الفرص بعد التعادل أمام كاب فيردي كأس العالم - صاروخ مدو.. سرعة تصويبة إمام تتفوق على نسخة 2022 كأس العالم - بعد التعادل أمام مصر.. بلجيكا تتعثر ضد العرب للمرة الرابعة كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - طارمي ومغانلو يقودان إيران.. ووود أساسي مع نيوزيلندا 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مهدي سليمان: الزمالك سبب تواجدي مع المنتخب.. وتوترنا بسبب رغبتنا في الفوز 28 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رودري: علينا تحسين استغلال الفرص بعد التعادل أمام كاب فيردي 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - صاروخ مدو.. سرعة تصويبة إمام تتفوق على نسخة 2022 ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد التعادل أمام مصر.. بلجيكا تتعثر ضد العرب للمرة الرابعة ساعة | في المونديال
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح ساعة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531030/مباشر-كأس-العالم-السعودية-1-1-أوروجواي-جوووول-التعادل