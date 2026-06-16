مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. انطلاق المباراة
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوعدية وأوروجواي في كأس العالم.
انطلاق المباراة
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