مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. الأول يضيع من الأخضر

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد أوروجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوعدية وأوروجواي في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 38: فرصة خطيرة من عبد الإله المالكي

ق 35: فرصة خطيرة وتألق محمد العويس

انطلاق المباراة

السعودية كأس العالم
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