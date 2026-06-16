انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(1) أوروجواي.. تعادل الأخضر السعودي
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوعدية وأوروجواي في كأس العالم.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 80: جووووول التعادل ماكسي أراوخو
ق 40: جوووووووول الأول للسعودية
ق 38: فرصة خطيرة من عبد الإله العمري
ق 35: فرصة خطيرة وتألق محمد العويس
انطلاق المباراة
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