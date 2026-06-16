كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة يستحقون ركلة جزاء في مباراة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1 في كأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

وقال حسام حسن عقب المباراة لبي إن سبورتس: "سعيد بالعمل مع لاعبي منتخب مصر وبما نقدمه معا وكنت مصمم على اللعب ضد منتخبات كبيرة قبل كأس العالم".

وأضاف "كنا أقرب للفوز على بلجيكا وسجلنا أولا وكان لنا أكثر من فرصة خطيرة".

وواصل "لنا ركلة جزاء واضحة وأتعجب من عدم احتسابها وعدم عودة الحكم للفيديو، وإذا كانت لبلجيكا لاحتسبها الحكم".

وأتم تصريحاته "نحن مصر وحتى إذا لم نفز فنحن نتطور ونقدم كرة مختلفة منذ سنتين والأهم هو التفكير في الدور الثاني والتأهل".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.