كأس العالم - تعرف على المهددين بالإيقاف من منتخب مصر أمام إيران

أنهى منتخب مصر مباراة بلجيكا في كأس العالم بالتعادل وحصد أول نقطة له في دور المجموعات لكأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

وخلال المباراة حصل كل من مروان عطية وأحمد فتوح على بطاقات صفراء، ليكون الثنائي مهدد بالإيقاف عن مباراة إيران الثالثة في حالة الحصول على بطاقة صفراء أخرى أمام نيوزيلاندا.

وتشير اللائحة الخاصة بكأس العالم إلى رفع الإنذارات بعد دور المجموعات للبطولة.

ثم رفع البطاقات الصفراء مرة أخرى بعد دور الثمانية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.