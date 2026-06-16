تشكيل كأس العالم - الدوسري في الهجوم.. وفالفيردي أساسي مع أوروجواي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية

أعلن جورجيوس دونيس مدرب منتخب السعودية تشكيل فريقه الأساسي ضد أوروجواي في كأس العالم 2026.

وتقام بعد قليل مباراة السعودية ضد أوروجواي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويقود سالم الدوسري الهجوم رفقة فارس البريكان.

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وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: محمد العويس

الدفاع: عبد الإله العمري – حسن التمبكتي – متعب الحربي – محمد أبو الشامات – سعود عبد الحميد

الوسط: مصعب الجوير – عبد الله الخبيري – محمد كنو

الهجوم: فارس البريكان – سالم الدوسري

وعلى الجانب الآخر، أعلن مارسيلو بييلسا تشكيل منتخب أوروجواي الأساسي.

ويتواجد داروين نونيز في الهجوم.

ويلعب فيديريكو فالفيردي بشكل أساسي.

الحارس: فيرناندو موسليرا

الدفاع: سيباستيان كاسيرس – جويليرمو فاريلا – ماتياس أوليفيرا – ماتياس فينا

الوسط: مانويل أوجارتي – رودريجو بنتانكور – فيديريكو فالفيردي – ماكسي أراوخو

الهجوم: داروين نونيز – فيديريكو فيناس

ويتواجد منتخبا إسبانيا وكاب فيردي رفقة أوروجواي والسعودية.

كأس العالم أوروجواي السعودية
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