كأس العالم – بالمشاركة ضد مصر.. كورتوا تنقصه مباراتين لتحقيق رقم قياسي بلجيكي
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 23:14
كتب : FilGoal
تنقص لتيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا مباراة واحدة لتحقيق رقم قياسي في تاريخ بلاده.
تيبو كورتوا
النادي : ريال مدريد
ويلعب كورتوا بشكل أساسي مع بلجيكا ضد مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وشارك كورتوا في 16 مباراة مع بلجيكا في جميع نسخ بطولة كأس العالم، وتنقصه مباراة واحدة لمعادلة رقم إنزو شيفو لاعب إنتر السابق.
وخاض شيفو في 17 مباراة مع بلجيكا خلال نسخ كؤوس العالم.
وظهر كورتوا لأول مرة مع بلجيكا في كأس العالم في نسخة 2014 ضد بلجيكا في دور المجموعات.
وانتصرت بلجيكا تلك المباراة بهدفين مقابل هدف.
ويتقدم منتخب مصر ضد بلجيكا بهدف دون رد عن طريق إمام عاشور.
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