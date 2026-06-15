كأس العالم – بالمشاركة ضد مصر.. كورتوا تنقصه مباراتين لتحقيق رقم قياسي بلجيكي

تنقص لتيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا مباراة واحدة لتحقيق رقم قياسي في تاريخ بلاده.

ويلعب كورتوا بشكل أساسي مع بلجيكا ضد مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وشارك كورتوا في 16 مباراة مع بلجيكا في جميع نسخ بطولة كأس العالم، وتنقصه مباراة واحدة لمعادلة رقم إنزو شيفو لاعب إنتر السابق.

وخاض شيفو في 17 مباراة مع بلجيكا خلال نسخ كؤوس العالم.

وظهر كورتوا لأول مرة مع بلجيكا في كأس العالم في نسخة 2014 ضد بلجيكا في دور المجموعات.

وانتصرت بلجيكا تلك المباراة بهدفين مقابل هدف.

ويتقدم منتخب مصر ضد بلجيكا بهدف دون رد عن طريق إمام عاشور.