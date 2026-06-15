كأس العالم - إبراهيم حسن: درجة الحرارة لن تؤثر علينا أمام بلجيكا بسبب تدريباتنا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

أعرب إبراهيم حسن بين شوطي مباراة مصر ضد بلجيكا عن اطمئنانه بشأن أداء المنتخب في الشوط الثاني رغم حرارة الجو المرتفعة.

ويلتقي منتخب مصر مع بلجيكا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

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إبراهيم حسن لموقع فيفا بين شوطي لقاء مصر وبلجيكا: "درجة الحرارة المرتفعة لن تؤثر علينا لأننا نتدرب في مثل هذا التوقيت بالفعل منذ أسبوعين".

وأضاف مازحا "حتى وشي هتلاقيه مسمر أهو".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "لاعبونا رجال ويقاتلون بقوة وينفذون كل ما يقوله حسام حسن".

وأصبح إمام عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

وبصناعته للهدف أصبح صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

ووصل منتخب مصر لهدفه السادس في تاريخه بكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر في النتيجة للمرة الثانية بكأس العالم بعد مباراة السعودية.

وسجل إمام عاشور أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر في 30 مباراة.

منتخب مصر كأس العالم إبراهيم حسن
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