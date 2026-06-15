بهدفه ضد بلجيكا.. إمام عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في كأس العالم

سجل إمام عاشور هدفا لمصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

ويلتقي منتخب مصر مع بلجيكا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

وأصبح إمام عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

وبصناعته للهدف أصبح صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

ووصل منتخب مصر لهدفه السادس في تاريخه بكأس العالم.

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البصمة المصرية الأولى في أمريكا 🇪🇬



صاروخ لا يصد من إمام عاشور في شباك تيبو كورتوا 🤩#كأس_العالمpic.twitter.com/pIDpQK6hSm — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

وتقدم منتخب مصر في النتيجة للمرة الثانية بكأس العالم بعد مباراة السعودية.

وسجل إمام عاشور أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر في 30 مباراة.