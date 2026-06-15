بهدفه ضد بلجيكا.. إمام عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في كأس العالم

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 22:27

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - كأس العالم

سجل إمام عاشور هدفا لمصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

ويلتقي منتخب مصر مع بلجيكا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

أخبار متعلقة:
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة رسالة غامضة من إمام عاشور الزناتي: نورشيلاند لم يضم إبراهيم عادل لإعادته لمصر.. وهذا الفارق بينه وبين إمام عاشور

وأصبح إمام عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

وبصناعته للهدف أصبح صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

ووصل منتخب مصر لهدفه السادس في تاريخه بكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر في النتيجة للمرة الثانية بكأس العالم بعد مباراة السعودية.

وسجل إمام عاشور أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر في 30 مباراة.

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم 2026 إمام عاشور
نرشح لكم
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. العويس ينقذ الأول كأس العالم - إمام عاشور: نشعر بالحزن بعد التعادل أمام بلجيكا كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها النقطة الثالثة
أخر الأخبار
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح 27 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر 36 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. العويس ينقذ الأول 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إمام عاشور: نشعر بالحزن بعد التعادل أمام بلجيكا 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا 59 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها ساعة | في المونديال
النقطة الثالثة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531018/بهدفه-ضد-بلجيكا-إمام-عاشور-رابع-لاعب-يسجل-لمصر-في-كأس-العالم