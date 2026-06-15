مباشر كأس العالم - مصر (1)-(0) بلجيكا.. جوووووووووووول إمام

كأس العالم - دي لا فوينتي: افتقدنا الحيوية ضد كاب فيردي.. والكرة رفضت الدخول

كأس العالم - ضمن ثلاثي جديد.. شوبير يدخل قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في البطولة