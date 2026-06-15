مباشر كأس العالم - مصر (1)-(0) بلجيكا.. جوووووووووووول إمام
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 21:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد بلجيكا في دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وجاء تشكيل مصر للمباراة كالآتي:
حارس: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.
الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.
الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".
ق 20: جووووووول إمام عاشور والأول
ق 13: إنذار لمروان عطية
ق 7: تسديدة من دي بروين تمر جوار القائم
انطلاق المباراة
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