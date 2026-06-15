انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 21:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بلجيكا في كأس العالم تصوير: محمد جمال تاج الدين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد بلجيكا في دور المجموعات لكأس العالم 2026.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بالتعادل

أخبار متعلقة:
تشكيل بلجيكا - دوكو ودي بروين أساسيان ضد مصر تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا

ق 88: نزول إبراهيم عادل وكريم حافظ بدلا من فتوح وحمدي

ق 86: خروج دي بروين وبوكو

ق 81: إنذار لهاني

ق 76: نزول حمزة عبد الكريم وزيزو بدلا من صلاح وزيكو

ق 75: إنذار على دي كوبيير

ق 73: شوبير يتألق

ق 70: نزول ربيعة بدلا من إمام

ق 66: هاني يسجل بالخطأ في مرماه

ق 62: شوبير يتألق أمام دي بروين

ق 55: الثاني يضيع أمام الشباك الخالية

ق 53: دي بروين يسدد في القائم

ق 47" الثاني يضيع من مرموش وزيكو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر

ق 45+3: مرموش يهدر الثاني

ق 34: إنذار لفتوح

ق 33: كورتوا يتألق أمام زيكو

ق 27: فرصة خطرية وإمام يبعدها

ق 20: جووووووول إمام عاشور والأول

ق 13: إنذار لمروان عطية

ق 7: تسديدة من دي بروين تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

مصر منتخب مصر بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. العويس ينقذ الأول كأس العالم - إمام عاشور: نشعر بالحزن بعد التعادل أمام بلجيكا كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها النقطة الثالثة
أخر الأخبار
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح 27 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر 36 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. العويس ينقذ الأول 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إمام عاشور: نشعر بالحزن بعد التعادل أمام بلجيكا 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا 59 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها ساعة | في المونديال
النقطة الثالثة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531012/انتهت-كأس-العالم-مصر-1-1-بلجيكا-تعادل-للفراعنة