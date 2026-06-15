انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 21:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد بلجيكا في دور المجموعات لكأس العالم 2026.
نهاية المباراة بالتعادل
ق 88: نزول إبراهيم عادل وكريم حافظ بدلا من فتوح وحمدي
ق 86: خروج دي بروين وبوكو
ق 81: إنذار لهاني
ق 76: نزول حمزة عبد الكريم وزيزو بدلا من صلاح وزيكو
ق 75: إنذار على دي كوبيير
ق 73: شوبير يتألق
ق 70: نزول ربيعة بدلا من إمام
ق 66: هاني يسجل بالخطأ في مرماه
ق 62: شوبير يتألق أمام دي بروين
ق 55: الثاني يضيع أمام الشباك الخالية
ق 53: دي بروين يسدد في القائم
ق 47" الثاني يضيع من مرموش وزيكو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر
ق 45+3: مرموش يهدر الثاني
ق 34: إنذار لفتوح
ق 33: كورتوا يتألق أمام زيكو
ق 27: فرصة خطرية وإمام يبعدها
ق 20: جووووووول إمام عاشور والأول
ق 13: إنذار لمروان عطية
ق 7: تسديدة من دي بروين تمر جوار القائم
انطلاق المباراة