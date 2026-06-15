بعد أيام من إعلان الهلال تمديد عقده.. ريجيكامب مدربا لـ الترجي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 19:47

كتب : FilGoal

لورينتيو ريجيكامب - الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي تعيين الروماني لورينتيو ريجيكامب مدربا للفريق.

وكان الهلال السوداني قد أعلن منذ 4 أيام تمديد عقد ريجيكامب لمدة عام.

ولكن في خطوة مفاجأة، أعلن الترجي تعيين ريجيكامب، والاغرب أن الهلال السوداني لم يعلن رحيله من قبل حتى الآن.

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وتعد هذه الولاية هي الثانية لريجيكامب مع الترجي.

وكانت الولاية الأولى في شهر نوفمبر من موسم 2024-2025 واستمرت حتى شهر مارس من الموسم ذاته.

وتوج ريجيكامب مع الترجي ببطولة السوبر التونسي.

قبل نحو شهر من الآن، قرر الترجي التخلي عن خدمات مدربه الفرنسي باتريسل بوميل.

وبعدها أعلن نادي الترجي التونسي تعيين نجمه السابق شكري الواعر مسؤولا عن فرع كرة القدم.

ويعد الواعر أحد أساطير حراسة المرمى في نادي الترجي والمنتخب التونسي.

وجاء قرار تعيين الواعر ضمن عدة قرارات اتخذتها إدارة نادي الترجي التونسي بعد خسارة لقب الدوري، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي النادي الإفريقي.

فيما ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نص النهائي على حساب صنداونز.

الترجي ريجيكامب
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