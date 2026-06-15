"مرحبا بك في نادي القرن".. الأهلي يعلن تعيين عموتة مدربا للفريق

أعلن النادي الأهلي تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا للفريق خلفا للدنماركي يس توروب.

الحسين عموتة النادي : الأهلي الأهلي

وكتب الأهلي عبر حسابه على فيسبوك "مرحبا بك في نادي القرن".

وأشار الأهلي إلى أن عقد عموتة يمتد لمدة موسمين.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن عموتة وقع العقود في حضور وفد الأهلي الذي سافر للتعاقد مع المدرب المغربي.

وخلال جلسة التوقيع جمع وفد الأهلي اجتماع عبر "زووم" مع باقي أفراد الجهاز الفني لعموتة من أجل التعارف عليهم.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.