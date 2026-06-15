كأس العالم – محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة النمسا ضد الأردن

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 19:10

كتب : محمد جمال

الحكم محمود عاشور

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو لمباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم فجر الأربعاء في تمام الساعة السابعة صباحا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مهاجم السعودية: سنظهر هويتنا الحقيقية أمام أوروجواي كأس العالم - حارس السعودية: منتخب أوروجواي من المرشحين للمنافسة على اللقب كأس العالم - مدافع أوروجواي: المنتخب السعودي سيكون خصما صعبا كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب

حكم الساحة: دحان بيدا (موريتانيا).

مساعد 1: جيرسون إيميليانو (أنجولا).

مساعد 2: ألفيس نوبوي (الكاميرون).

حكم 4: أوشان نيشن (جامايكا).

حكم فيديو: محمود عاشور (مصر).

حكم مساعد للفيديو: نيكولا جالو (كولومبيا).

ويعد هذا الظهور لمحمود عاشور هو الثاني في البطولة، إذ كان حكما للفيديو في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك.

ويتواجد منتخبا الجزائر والأرجنتين برفقة الأردن والنمسا في المجموعة.

الأردن محمود عاشور كأس العالم النمسا
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) كاب فيردي.. لامين يشارك مصدر مقرب من بوجلبان لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل معه للعمل كمساعد لـ الكبير كأس العالم - تشكيل كاب فيردي: ليفرامينتو يقود الهجوم ضد إسبانيا تشكيل إسبانيا - يامال بديل.. وجافي أساسي وتوريس يقود الهجوم أمام كاب فيردي كأس العالم - مهاجم السعودية: سنظهر هويتنا الحقيقية أمام أوروجواي بينهم أمريكية أدارت مواجهة للأهلي.. فيفا يعلن حكام مباريات انطلاق الجولة الثانية لكأس العالم منافس مصر - منتخب نيوزيلندا يستبدل مهاجمه في القائمة بسبب الإصابة
أخر الأخبار
بعد أيام من إعلان الهلال تمديد عقده.. ريجيكامب مدربا لـ الترجي 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
الحكم على رافا مير لاعب إشبيلية بالسجن 8 سنوات ونصف 55 دقيقة | الدوري الإسباني
انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني الجديد لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
"مرحبا بك في نادي القرن".. الأهلي يعلن تعيين عموتة مدربا للفريق ساعة | الدوري المصري
كأس العالم – محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة النمسا ضد الأردن ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) كاب فيردي.. لامين يشارك ساعة | في المونديال
خبر في الجول – القناة يتمم اتفاقه مع حسن الشاذلي لضمه ساعة | ميركاتو
أتالانتا يعلن تعيين ماوريسيو ساري مدربا للفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/531005/كأس-العالم-محمود-عاشور-حكما-لتقنية-الفيديو-في-مباراة-النمسا-ضد-الأردن