كأس العالم – محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة النمسا ضد الأردن

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو لمباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم فجر الأربعاء في تمام الساعة السابعة صباحا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي:

حكم الساحة: دحان بيدا (موريتانيا).

مساعد 1: جيرسون إيميليانو (أنجولا).

مساعد 2: ألفيس نوبوي (الكاميرون).

حكم 4: أوشان نيشن (جامايكا).

حكم فيديو: محمود عاشور (مصر).

حكم مساعد للفيديو: نيكولا جالو (كولومبيا).

ويعد هذا الظهور لمحمود عاشور هو الثاني في البطولة، إذ كان حكما للفيديو في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك.

ويتواجد منتخبا الجزائر والأرجنتين برفقة الأردن والنمسا في المجموعة.