مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) كاب فيردي.. لامين يشارك

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا ضد كاب فيردي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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ق70. لامين يامال وميكيل ميرينو يشاركان بدلا من جافي وفابيان رويز.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. الحارس يتألق ويمنع تسديدة من فيران توريس.

ق39. فيران توريس يهدر بغرابة أمام المرمى في العارضة بعد تمريرة بالرأس من كوكوريا.

ق36. الحارس يمنع فرصة الهدف الأول بتسديدة من بيدري والحكم يشير لوجود تسلل.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إسبانيا كاب فيردي كأس العالم 2026
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