انتهت كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) كاب فيردي
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا ضد كاب فيردي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.
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نهاية المباراة
ق87. المدافع يتألق أمام تسديدة من أوريازابال.
ق70. لامين يامال وميكيل ميرينو يشاركان بدلا من جافي وفابيان رويز.
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44. الحارس يتألق ويمنع تسديدة من فيران توريس.
ق39. فيران توريس يهدر بغرابة أمام المرمى في العارضة بعد تمريرة بالرأس من كوكوريا.
ق36. الحارس يمنع فرصة الهدف الأول بتسديدة من بيدري والحكم يشير لوجود تسلل.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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