مصدر مقرب من بوجلبان لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل معه للعمل كمساعد لـ الكبير

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 18:12

كتب : عمرو نبيل

أنيس بوجلبان مدرب المصري

شدد مصدر مقرب من أنيس بوجلبان مدرب منتخب تونس الأولمبي على أن الاتحاد التونسي تواصل معه للتواجد في الجهاز الفني الجديد.

ويدرس الاتحاد التونسي إمكانية إقالة صبري لموشي مدرب تونس بعد الخسارة بخماسية من السويد.

وقال مصدر مقرب من بوجلبان لـ FilGoal.com: "الاتحاد التونسي لكرة القدم تواصل معه للتواجد كمساعد مع منذر الكبير في الجهاز الفني لمنتخب تونس خلفا لصبري لموشي".

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وأتم "بوجلبان أبلغهم أنه لا يمتلك تأشيرة أمريكا والمكسيك، لكن في حالة الحصول عليها فأنه مرحب بالتواجد مع الجهاز الفني".

ويتواجد بوجلبان في فرنسا الآن بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة تولون مع المنتخب الأولمبي.

وخسر منتخب تونس على يد السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

وأوضح تقرير من إذاعة جوهرة إف إم التونسية أن الأقرب لتعويضه هو منذر الكبير مدرب تونس السابق.

وأكدت شبكة bein sports الخبر، وأضافت أن أنيس بوجلبان سيساعد منذر الكبير إذ تم تعيينه.

في الوقت نفسه، ذكرت إذاعة موازييك أن اجتماع عاجل لمجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم وأن هناك احتمالات لإقالة صبري لموشي.

وخاض لموشي الذي تم تعيينه في يناير الماضي 5 مباريات فقط مع تونس، وفاز مرة واحدة وخسر 3 مباريات.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وسجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

تعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

وسبق وأن خسر منتخب تونس بخماسية في كأس العالم وكان ذلك أمام بلجيكا في 2018 لكن بنتيجة 5-2.

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