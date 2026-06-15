كأس العالم - تشكيل كاب فيردي: ليفرامينتو يقود الهجوم ضد إسبانيا

أعلن بوبيستا مدرب كاب فيردي تشكيل فريقه الذي سيلعب أول مبارياته بكأس العالم 2026.

وتلتقي كاب فيردي مع إسبانيا بعد قليل على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

المباراة ستكون هي الأولى لكاب فيردي في المشاركة الأولى تاريخيا بكأس العالم.

ويقود ليفرامينتو لاعب كاسا بيا البرتغالي تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فوزينيا.

الدفاع: ستيفن موريرا - روبيرتو لوبيس - ديني بورجيس - سيدني كابرال.

الوسط: كيفين لينيني - لاروس دوارتي - جاميرو مونتيرو.

الهجوم: ريان مينديز - ليفرامينتو - جوفاني كابرال.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة مع السعودية وأوروجواي.