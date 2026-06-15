كأس العالم - تشكيل كاب فيردي: ليفرامينتو يقود الهجوم ضد إسبانيا
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 18:02
كتب : FilGoal
أعلن بوبيستا مدرب كاب فيردي تشكيل فريقه الذي سيلعب أول مبارياته بكأس العالم 2026.
وتلتقي كاب فيردي مع إسبانيا بعد قليل على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.
المباراة ستكون هي الأولى لكاب فيردي في المشاركة الأولى تاريخيا بكأس العالم.
ويقود ليفرامينتو لاعب كاسا بيا البرتغالي تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: فوزينيا.
الدفاع: ستيفن موريرا - روبيرتو لوبيس - ديني بورجيس - سيدني كابرال.
الوسط: كيفين لينيني - لاروس دوارتي - جاميرو مونتيرو.
الهجوم: ريان مينديز - ليفرامينتو - جوفاني كابرال.
ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة مع السعودية وأوروجواي.
نرشح لكم
كأس العالم – محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة النمسا ضد الأردن مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) كاب فيردي.. لامين يشارك مصدر مقرب من بوجلبان لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل معه للعمل كمساعد لـ الكبير تشكيل إسبانيا - يامال بديل.. وجافي أساسي وتوريس يقود الهجوم أمام كاب فيردي كأس العالم - مهاجم السعودية: سنظهر هويتنا الحقيقية أمام أوروجواي بينهم أمريكية أدارت مواجهة للأهلي.. فيفا يعلن حكام مباريات انطلاق الجولة الثانية لكأس العالم منافس مصر - منتخب نيوزيلندا يستبدل مهاجمه في القائمة بسبب الإصابة ظهير تونس: عندما ترتكب هفوات فادحة تدفع الثمن غاليا