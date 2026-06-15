تشكيل إسبانيا - يامال بديل.. وجافي أساسي وتوريس يقود الهجوم أمام كاب فيردي

كشف لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، عن تشكيل الماتادور لمواجهة كاب فيردي في مونديال 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وكاب فيردي في افتتاحية مباريات المجموعة الثامنة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتواجد لامين يامال على مقاعد البدلاء، وكذلك الحارس ديفيد رايا، فيما يبدأ أوناي سيمون في حراسة المرمى، وجافي في الوسط.

ويحمل رودري لاعب الوسط، شارة قيادة المنتخب الإسباني.

ويبدأ المنتخب الإسباني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ماركوس يورينتي - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا

الوسط: رودري - فابيان رويز - بيدري - جافي

الهجوم: فيران توريس - ميكيل أويارزبال

وتضم المجموعة إلى جانبهما، منتخبا السعودية، وأوروجواي.

ويلتقي المنتخب السعودية أمام نظيره أوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباح الثلاثاء.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم مرة وحيدة عام 2010 بعد الفوز أمام هولندا في المباراة النهائية.

فيما يشهد مونديال 2026، تواجد منتخب كاب فيردي للمرة الأولى في كأس العالم.