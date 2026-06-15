بينهم أمريكية أدارت مواجهة للأهلي.. فيفا يعلن حكام مباريات انطلاق الجولة الثانية لكأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباريات يوم الخميس 18 يونيو كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الخميس الماضي، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكة.

ويستمر كأس العالم حتى يوم 19 يوليو، وتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

ويقام يوم الخميس 18 يونيو، 4 مباريات تجمع التشيك أمام جنوب إفريقيا، وسويسرا أمام البوسنة، وكندا أمام قطر، فيما تلتقي المكسيك أمام كوريا الجنوبية.

وتدير الحكمة الأمريكية توري بنسو مباراة التشيك أمام جنوب إفريقيا.

وتعد تلك الحكمة الأمريكية هي ثاني سيدة تدير مباراة في كأس العالم للرجال بعد الفرنسية ستيفاني فرابارت التي أدارت مباراة ألمانيا أمام كوستاريكا في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأدارت توري بنسو مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

كما تتواجد الحكمة الأميركية كاثرين نيسبيت كمساعد ثاني في مباراة التشيك أمام جنوب إفريقيا.

وسبق أن تواجدت كاثرين ضمن 6 محكمات في مونديال 2022 في قطر.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

التشيك × جنوب إفريقيا.. الساعة 7 مساء يوم الخميس 18 يونيو بتوقيت القاهرة

سويسرا × البوسنة والهرسك.. الساعة 10 مساء يوم الخميس 18 يونيو بتوقيت القاهرة

كندا × قطر.. الساعة 1 صباح يوم الجمعة 19 يونيو بتوقيت القاهرة

المكسيك × كوريا الجنوبية.. الساعة 4 فجر يوم الجمعة 19 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

التشيك × جنوب إفريقيا

حكم ساحة: الأمريكية توري بنسو

مساعد 1: الأمريكية بروك مايو

مساعد 2: كاثرين نسبيت

الحكم الرابع: النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا-ووه

الحكم المساعد الاحتياطي: النيوزيلندي ايزاك تريفيس

سويسرا × البوسنة والهرسك

حكم ساحة: البرتغالي جواو بينهيرو

مساعد 1: البرتغالي برونو خيسوس

مساعد 2: البرتغالي لوتشانو مايا

الحكم الرابع: الياباني يوسيكي أراكي

الحكم المساعد الاحتياطي: الياباني جون ميهارا

كندا × قطر

حكم ساحة: التشيلي كريستيان جاراي

مساعد 1: التشيلي جوزي ريتامال

مساعد 2: التشيلي ميجيل روكا

الحكم الرابع: البيروفي كيفن أورتيجا

الحكم المساعد الاحتياطي: البيروفي مايكل أوروي

المكسيك × كوريا الجنوبية

حكم ساحة: الأوروجوياني جوستافو تيجيرا

مساعد 1: الأوروجوياني كارلوس باريرو

مساعد 2: الأوروجوياني نيكولاس تاران

الحكم الرابع: الكولومبي أندرياس روخاس

الحكم المساعد الاحتياطي: الكولومبي ألكسندر جوزمان