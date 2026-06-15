المصري اليوم: حبس عضو الزمالك 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب جماهير الأهلي

قررت محكمة جنح قصر النيل، حبس هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 6 أشهر مع إيقاف التنفيذي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم، عن قرار المحكمة اليوم بحبس هاني شكري لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بتغريم هاني شكري 10 آلاف جنيه، بالإضافة للمصروفات.

وجاء في أسباب الحكم اتهام هاني شكري بسب جماهير النادي الأهلى والإساءة إليهم ووصفهم بألفاظ تنال من شرفهم وتحط من قدرهم بين الناس وتنطوى على طعن فى الأعراض.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، معاقبة هاني شكري، بحرمانه من دخول الملاعب 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد الشكوى المقدمة من مجلس إدارة الأهلي.

وتقدم النادي الأهلي في وقت سابق بشكوى ضد عضو مجلس إدارة الزمالك، بسبب مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وتقدم الأهلي بشكوى بحسبه وصفه ضد تجاوزات هاني شكري بحق الأهلي وجماهيره بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قد كلّف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هاني شكري.

ويأتي ذلك بسبب الفيديو المنسوب إليه ويسب فيه جماهير الأهلي.

كما قرر النادي الأهلي تقديم شكاوى ضد هاني شكري إلى كافة الجهات المعنية بالأمر.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك عقب مراسم عزاء والدة عمرو الجنايني، يتواجد فيه شكري رفقة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.