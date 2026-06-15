المصري اليوم: حبس عضو الزمالك 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب جماهير الأهلي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 15:36

كتب : FilGoal

هاني شكري

قررت محكمة جنح قصر النيل، حبس هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 6 أشهر مع إيقاف التنفيذي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم، عن قرار المحكمة اليوم بحبس هاني شكري لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بتغريم هاني شكري 10 آلاف جنيه، بالإضافة للمصروفات.

أخبار متعلقة:
هاني شكري: لولا التحكيم لتصدرنا الدوري.. ولذلك لم نتعاقد مع بنشرقي هاني شكري: من الصعب انضمام راموس للزمالك على الرغم من ترحيبه هاني شكري: لا نفرح إذا فاز الزمالك ببطولة دون أداء جيد

وجاء في أسباب الحكم اتهام هاني شكري بسب جماهير النادي الأهلى والإساءة إليهم ووصفهم بألفاظ تنال من شرفهم وتحط من قدرهم بين الناس وتنطوى على طعن فى الأعراض.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، معاقبة هاني شكري، بحرمانه من دخول الملاعب 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد الشكوى المقدمة من مجلس إدارة الأهلي.

وتقدم النادي الأهلي في وقت سابق بشكوى ضد عضو مجلس إدارة الزمالك، بسبب مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وتقدم الأهلي بشكوى بحسبه وصفه ضد تجاوزات هاني شكري بحق الأهلي وجماهيره بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قد كلّف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هاني شكري.

ويأتي ذلك بسبب الفيديو المنسوب إليه ويسب فيه جماهير الأهلي.

كما قرر النادي الأهلي تقديم شكاوى ضد هاني شكري إلى كافة الجهات المعنية بالأمر.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك عقب مراسم عزاء والدة عمرو الجنايني، يتواجد فيه شكري رفقة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

الأهلي الزمالك هاني شكري
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يبلغ أحمد رمضان بانتهاء إعارته.. ومصيره في يد عموتة خبر في الجول - زد يتقدم بعرض رسمي لضم عز من فاركو الإسماعيلي يعلن تنازل حسني عبد ربه عن 600 ألف جنيه من مستحقاته لدعم النادي درب الوداد في كأس العالم للأندية.. بنهاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت حمزة الجمل: سنعتمد على قوة المحترفين في الاتحاد السكندري خبر في الجول – محمد صبحي مستمر مع الزمالك.. ولا صحة لطلبه الرحيل كما كشف في الجول - البنك الأهلي يتعاقد مع علي حمدي خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يوقع عقود تدريب أبو قير للأسمدة
أخر الأخبار
أتالانتا يعلن تعيين ماوريسيو ساري مدربا للفريق 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من بوجلبان لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل معه للعمل كمساعد لـ الكبير 32 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تشكيل كاب فيردي: ليفرامينتو يقود الهجوم ضد إسبانيا 42 دقيقة | في المونديال
تشكيل إسبانيا - يامال بديل.. وجافي أساسي وتوريس يقود الهجوم أمام كاب فيردي ساعة | في المونديال
كأس العالم - مهاجم السعودية: سنظهر هويتنا الحقيقية أمام أوروجواي ساعة | في المونديال
بينهم أمريكية أدارت مواجهة للأهلي.. فيفا يعلن حكام مباريات انطلاق الجولة الثانية لكأس العالم ساعة | في المونديال
منافس مصر - منتخب نيوزيلندا يستبدل مهاجمه في القائمة بسبب الإصابة 2 ساعة | في المونديال
المصري اليوم: حبس عضو الزمالك 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب جماهير الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530995/المصري-اليوم-حبس-عضو-الزمالك-6-أشهر-مع-إيقاف-التنفيذ-بتهمة-سب-جماهير-الأهلي