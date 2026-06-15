إلياس السخيري: لم نكن على قدر التحدي أمام السويد.. والأمر أصبح صعبا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 12:41

كتب : FilGoal

إلياس السخيري لاعب تونس - فرانكفورت

يرى إلياس السخيري لاعب المنتخب التونسي، أن موقف فريقه بات صعبا في كأس العالم 2026.

إلياس السخيري

النادي : آينتراخت فرانكفورت

تونس
أمريكا 2026

وتغلب منتخب السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

ورد السخيري عقب المباراة على النتيجة عبر قناة بي ان سبورتس: "بصراحة لم نكن في المستوى المطلوب إطلاقا، عندما تخسر بنتيجة 5-1 هذا يعني بوضوح أنك لم تكن على قدر التحدي."

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وأكمل "ارتكبنا الكثير من الأخطاء وأنا أول من يتحمل المسؤولية، يجب أن نعترف بمسؤولياتنا."

وأخطأ السخيري في الخروج بالكرة والتي كلفت منتخب بلاده الهدف الثالث للسويد في الدقيقة 59 عن طريق فيكتور جيوكيريس.

وأتم السخيري "لايزال أمامنا مباراتين، الأمر أصبح صعبا، ولكن ليس أمامنا سوى رفع رؤوسنا والاستمرار في القتال حتى النهاية."

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وسجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

تعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

وسبق وأن خسر منتخب تونس بخماسية في كأس العالم وكان ذلك أمام بلجيكا في 2018 لكن بنتيجة 5-2.

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