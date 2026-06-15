الإسماعيلي يعلن تنازل حسني عبد ربه عن 600 ألف جنيه من مستحقاته لدعم النادي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 08:15

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه

أعلن النادي الإسماعيلي تنازل حسني عبد ربه قائد الفريق السابق والمدير الرياضي للنادي عن مستحقاته المتأخرة.

وهبط الإسماعيلي لدوري المحترفين بعد احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ودشن نادي الإسماعيلي حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وفك أزمة القيد.

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وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"في لفتة تعكس انتماءه الكبير للنادي الإسماعيلي، سلم حسني عبد ربه، شيكا بقيمة 600 ألف جنيه يمثل كامل مستحقاته المالية لدى النادي عن فترة عمله خلال مجلس إدارة يحيى الكومي، معلنا تنازله عنها بالكامل دعما للنادي في المرحلة الحالية".

"وتعد هذه المبادرة نموذجا يحتذى به في الوفاء والانتماء، وتجسد حرص أبناء الإسماعيلي ورموزه على مساندة النادي وتقديم الدعم اللازم له في مختلف الظروف".

"وتتمنى إدارة النادي أن تكون هذه الخطوة قدوة لكل اللاعبين والمدربين وأصحاب المستحقات القادرين على مؤازرة النادي خلال هذه الفترة المهمة، بما يسهم في تجاوز التحديات ودعم مسيرة الاستقرار".

"كما تتقدم اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر للجماهير وكل عشاق القلعة الصفراء على ما أظهروه من دعم ومساندة ومبادرات إيجابية، والمساهمة في تكريس الجهود والتبرعات من أجل إنهاء ملف حظر القيد".

وخلال كشف النادي عن المتبرعين خلال سادس أيام حملة التبرع، تمكن النادي من جمع 3 ملايين و66 ألفا و48 جنيها في ذلك اليوم.

وأصبح إجمالي المبالغ التي جمعها الإسماعيلي في ستة أيام 5 ملايين و923 ألفا و495 جنيها.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قد تقدمت باستقالتها بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين وعقب جلسة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الذي رفض بدوره الاستقالة.

الإسماعيلي حسني عبد ربه
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