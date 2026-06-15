كأس العالم - فيفا يعلن تغيير زي الحكام في مباراة السعودية وإسبانيا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 07:07

كتب : FilGoal

ماوريتسيو مارياني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير زي الحكام في مباراة السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم 2026 تكريما لمدينة ميامي.

وسيظهر الحكام مرتدين الطاقم الوردي في المباراة المقرر إقامتها في الواحدة صباح يوم الثلاثاء.

وستقام المباراة على ملعب هارك رود ستيديوم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا لحساب المجموعة الثامنة.

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وأشار فيفا في بيانه إلى "سيُكرّم الحكام مدينتهم المضيفة بارتداء قمصان وردية اللون عليها صورة طيور الفلامنجو في مباراة أوروجواي ضد السعودية يوم الاثنين 15 يونيو، في إشارة إلى طيور الفلامنجو، وعمارة آرت ديكو، وغروب الشمس الشهير في ميامي الذي جعل هذا اللون رمزًا مميزًا هنا".

ويقام معسكر الحكام خلال كأس العالم 2026 في مدينة ميامي الأمريكية، إذ تم اختيارها لتكون المقر الرئيسي للحكام في البطولة.

وسيدير الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني اللقاء تحكيميا ويعاونه دانييلي بيندوني وألبرتو تيجوني.

وتضم المجموعة الثامنة كل من السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

كأس العالم إسبانيا السعودية ماوريتسيو مارياني
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