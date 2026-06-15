كأس العالم - مدرب الإكوادور: افتقدنا الدقة والتفاصيل والخسارة أمام كوت ديفوار غير عادلة

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 06:39

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور

يعتقد سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور أن نتيجة المباراة ضد كوت ديفوار ليست عادلة.

وأوقف منتخب كوت ديفوار سلسلة اللاهزيمة لـ الإكوادور بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وقال بيكاسيسي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "افتقدنا الدقة والتفاصيل في إنهاء الفرص، تفوقنا في الشوط الأول بشكل واضح".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - أدفوكات: الخسارة بسبعة غير جيدة.. والهزيمة أمام ألمانيا ليست عارا كأس العالم - الأكثر في كل شيء.. يان ديوماندي رجل مباراة كوت ديفوار والإكوادور كأس العالم - مؤتمر مدرب نيوزيلندا: نركز على كرة القدم فقط قبل مواجهة إيران كأس العالم - مؤتمر بييلسا: السعودية لن تكون خصما سهلا.. وتأخر الطائرة لم يؤثر بنا

وأضاف "في الشوط الثاني سنحت لنا فرصة كبيرة، أعتقد أن ظهير كوت ديفوار كان يستحق أن يتعرض للطرد".

وأتم "ومن هنا جاء هدف الفوز، هذه أمور لا نستطيع التحكم بها، لكن المباراة انتهت بنتيجة غير عادلة".

وارتفع رصيد كوت ديفوار في بداية المشوار لـ 3 نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزها بنتيجة 7-1.

فيما أصبح منتخب الإكوادور ثالثا بدون نقاط بفارق الأهداف عن كوراساو.

وللمرة الثانية يبدأ منتخب إفريقي مشواره في كأس العالم بالفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية بعد الكاميرون ضد الأرجنتين في 1990.

كما أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم منذ السنغال في 2018 عندما فازوا على بولندا.

وأًصبح ديالو أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب كوت ديفوار في كأس العالم بعمر 23 عاما و11 يوما متفوقا على بكاري كونيه صاحب الـ 24 عاما و8 أشهر في 2006.

وسجل ديالو 7 أهداف دولية، ولا يخسر الأفيال مباراة سجل فيها ديالو إذ حققوا الفوز في 6 وتعادلوا في 1.

وأوقف ديالو وكوت ديفوار سلسلة لا هزيمة الإكوادور التي استمرت لعامين.

كوت ديفوار كأس العالم سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور
نرشح لكم
كأس العالم - ديالو: جئنا إلى هنا لنصنع التاريخ كأس العالم - مؤتمر مدرب نيوزيلندا: نركز على كرة القدم فقط قبل مواجهة إيران كأس العالم - الأكثر في كل شيء.. يان ديوماندي رجل مباراة كوت ديفوار والإكوادور كأس العالم - أدفوكات: الخسارة بسبعة غير جيدة.. والهزيمة أمام ألمانيا ليست عارا كأس العالم - مؤتمر بييلسا: السعودية لن تكون خصما سهلا.. وتأخر الطائرة لم يؤثر بنا كأس العالم - مدرب اليابان: الحصول على نقطة فقط أمام هولندا أمر مخيب للآمال مباشر كأس العالم - تونس (1)-(5) السويد.. جوووول الخامس الفيل يكسر السلسلة
أخر الأخبار
كأس العالم - ديالو: جئنا إلى هنا لنصنع التاريخ 13 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب الإكوادور: افتقدنا الدقة والتفاصيل والخسارة أمام كوت ديفوار غير عادلة 22 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر مدرب نيوزيلندا: نركز على كرة القدم فقط قبل مواجهة إيران 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الأكثر في كل شيء.. يان ديوماندي رجل مباراة كوت ديفوار والإكوادور 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أدفوكات: الخسارة بسبعة غير جيدة.. والهزيمة أمام ألمانيا ليست عارا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بييلسا: السعودية لن تكون خصما سهلا.. وتأخر الطائرة لم يؤثر بنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب اليابان: الحصول على نقطة فقط أمام هولندا أمر مخيب للآمال ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - تونس (1)-(5) السويد.. جوووول الخامس 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530967/كأس-العالم-مدرب-الإكوادور-افتقدنا-الدقة-والتفاصيل-والخسارة-أمام-كوت-ديفوار-غير-عادلة