كأس العالم - مدرب الإكوادور: افتقدنا الدقة والتفاصيل والخسارة أمام كوت ديفوار غير عادلة

يعتقد سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور أن نتيجة المباراة ضد كوت ديفوار ليست عادلة.

وأوقف منتخب كوت ديفوار سلسلة اللاهزيمة لـ الإكوادور بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وقال بيكاسيسي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "افتقدنا الدقة والتفاصيل في إنهاء الفرص، تفوقنا في الشوط الأول بشكل واضح".

وأضاف "في الشوط الثاني سنحت لنا فرصة كبيرة، أعتقد أن ظهير كوت ديفوار كان يستحق أن يتعرض للطرد".

وأتم "ومن هنا جاء هدف الفوز، هذه أمور لا نستطيع التحكم بها، لكن المباراة انتهت بنتيجة غير عادلة".

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وارتفع رصيد كوت ديفوار في بداية المشوار لـ 3 نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزها بنتيجة 7-1.

فيما أصبح منتخب الإكوادور ثالثا بدون نقاط بفارق الأهداف عن كوراساو.

وللمرة الثانية يبدأ منتخب إفريقي مشواره في كأس العالم بالفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية بعد الكاميرون ضد الأرجنتين في 1990.

كما أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم منذ السنغال في 2018 عندما فازوا على بولندا.

وأًصبح ديالو أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب كوت ديفوار في كأس العالم بعمر 23 عاما و11 يوما متفوقا على بكاري كونيه صاحب الـ 24 عاما و8 أشهر في 2006.

وسجل ديالو 7 أهداف دولية، ولا يخسر الأفيال مباراة سجل فيها ديالو إذ حققوا الفوز في 6 وتعادلوا في 1.

وأوقف ديالو وكوت ديفوار سلسلة لا هزيمة الإكوادور التي استمرت لعامين.