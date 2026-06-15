كأس العالم - الأكثر في كل شيء.. يان ديوماندي رجل مباراة كوت ديفوار والإكوادور

فاز يان ديوماندي بجائزة رجل المباراة عقب فوز منتخبه كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد في كأس العالم 2026.

وأوقف منتخب كوت ديفوار سلسلة اللاهزيمة لـ الإكوادور بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة.

الجناح الشاب كان أكثر من لمس الكرة في المباراة بـ 80 مرة، والأكثر صناعة للفرص برصيد 5 والأكثر فوز بالالتحامات الثنائية برصيد 11.

ابن الـ 19 عاما يشارك لأول مرة في كأس العالم وساهم في كسر الأفيال لسلسلة الإكوادور.

وارتفع رصيد كوت ديفوار في بداية المشوار لـ 3 نقاط خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزها بنتيجة 7-1.

فيما أصبح منتخب الإكوادور ثالثا بدون نقاط بفارق الأهداف عن كوراساو.

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وللمرة الثانية يبدأ منتخب إفريقي مشواره في كأس العالم بالفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية بعد الكاميرون ضد الأرجنتين في 1990.

كما أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم منذ السنغال في 2018 عندما فازوا على بولندا.

وأًصبح ديالو أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب كوت ديفوار في كأس العالم بعمر 23 عاما و11 يوما متفوقا على بكاري كونيه صاحب الـ 24 عاما و8 أشهر في 2006.

وسجل ديالو 7 أهداف دولية، ولا يخسر الأفيال مباراة سجل فيها ديالو إذ حققوا الفوز في 6 وتعادلوا في 1.

وأوقف ديالو وكوت ديفوار سلسلة لا هزيمة الإكوادور التي استمرت لعامين.