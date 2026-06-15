كأس العالم - مؤتمر بييلسا: السعودية لن تكون خصما سهلا.. وتأخر الطائرة لم يؤثر بنا

شدد مارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي أن منتخب السعودية لن يكون خصما سهلا، وأوضح أن تأخر السفر إلى أمريكا لم يسبب لفريقه مشكلة.

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة السعودية في الواحدة صباح يوم الثلاثاء.

وقال بييلسا في المؤتمر الصحفي: "تأخير الطائرة لم يسبب لنا أي مشكلة، التحضير بدأ في أوروجواي لدينا بعض اللاعبين لم يحصلوا على راحة كافية قبل بداية الموسم بسبب المشاركة كأس العالم للأندية الصيف الماضي".

وكان من المفترض أن تغادر البعثة في وقت مبكر وفقا للجدول المحدد، إلا أن خطأ متعلق بالأوراق والتصاريح الخاصة بالطائرة، أدى إلى عدم إقلاع الطائرة في الموعد المقرر. (طالع التفاصيل)

وأضاف "رأيي عن فترة توقف شرب المياه؟ هو قرار متخذ، أسبابه واضحة، لا حاجة لإضافة رأيي".

وأكمل "كأس العالم للمرة الثالثة؟ ما حدث في كل بطولة يمنع المقارنات. كرة القدم في 2002 كانت شيئا، وفي جنوب إفريقيا شيئا آخر، وهذه البطولة مختلفة أيضا. الفوارق كبيرة ومن الصعب مقارنتها".

وقاد بييلسا منتخب الأرجنتين في 2002 وتشيلي في 2010 والآن يعود مع أوروجواي في كأس العالم 2026.

وتطرق للحديث عن الإصابات قائلا: "خوسيه ماريا خيمينيز عانى من مشكلة في الكاحل، انضم بعد أسبوع لأن الطاقم الذي تابع تعافيه معتاد على العمل معه وهو يثق بهم كثيرًا. منذ 15 يومًا معنا وهو متعاف".

وأردف "أراوخو جاء بمشكلة عضلية غير خطيرة، لم يتعرض لإصابة في الأشهر الستة الأخيرة، لكنه أيضًا أصيب بتمزق لكنه يعمل مع مجموعة يثق بها ولم تُتخذ أي قرارات دون توافق مع هؤلاء ومع اللاعب نفسه".

وكشف عن التشكيل قائلا: "أعلن الأمر أولا للاعبين، لكن لدي إحساس أنهم لا يحتاجون مني معرفة كيف سنلعب. التشكيل دائما مكون من: قلبي دفاع، ظهيرين، لاعب وسط دفاعي، لاعب وسط هجومي، لاعب وسط يساند، جناحين، ومهاجم صريح 9".

وردا على كيف حضرت المباراة تكتيكيا أمام السعودية، قال: "أسلوب لعبنا ليس سرا. نحاول بناء الهجمة من الخلف، الاستحواذ، الهجوم بعدد كبير في منتصف ملعب الخصم، استرجاع الكرة بسرعة، وتحقيق توازن بين الاستحواذ والخطر الذي نخلقه. هذه نوايا، ثم يجب تنفيذها. الكثير يعتمد على قدراتنا وعلى المنافس الذي نواجهه".

وأتم "منتخب السعودية لديه لاعبين جيدين، ولا أعتقد أننا سنجد خصما سهلا أو في المتناول، مثل هذه الأحكام تُستنتج بعد المباريات والفوارق التي تظهر".

ويتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: "إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي".

ويفتتح أوروجواي مبارياته بمواجهة السعودية صباح الثلاثاء 16 يونيو.

ويواجه أوروجواي كاب فيردي في الجولة الثانية صباح 22 يونيو.

ويختتم مبارياته بمواجهة إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات فجر 27 يونيو.