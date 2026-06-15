مباشر كأس العالم - تونس (0)-(1) السويد.. التعادل يضيع

يلعب منتخب تونس أمام السويد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة بكأس العالم.

وفي نفس المجموعة كان منتخب اليابان قد تعادل أمام هولندا بهدف لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق13 هدف محقق يضيع من بن سليمان

ق7 جووووول أول ياسين العياري

ق5 تسديدة من جيوكيريس لكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة