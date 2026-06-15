مباشر كأس العالم - تونس ضد السويد.. انطلاق المباراة بعد قليل

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 04:47

كتب : FilGoal

سباستيان توناكتي - منتخب تونس

يلعب منتخب تونس أمام السويد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة بكأس العالم.

وفي نفس المجموعة كان منتخب اليابان قد تعادل أمام هولندا بهدف لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق المباراة بعد قليل

كأس العالم السويد تونس
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