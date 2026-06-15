مباشر كأس العالم - تونس ضد السويد.. انطلاق المباراة بعد قليل

كأس العالم - مدرب اليابان: كنا بحاجة لنقطة على الأقل من هولندا.. وأظهرنا شخصيتنا

كأس العالم - فان دايك: اليابان لم يخلقوا فرصا.. ومحبط جدا بسبب استقبال هدف من ركلة ثابتة