مباشر كأس العالم - تونس ضد السويد.. انطلاق المباراة بعد قليل
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 04:47
كتب : FilGoal
يلعب منتخب تونس أمام السويد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة بكأس العالم.
وفي نفس المجموعة كان منتخب اليابان قد تعادل أمام هولندا بهدف لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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