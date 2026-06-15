انتهت كأس العالم - تونس (1)-(5) السويد.. نهاية المباراة

يلعب منتخب تونس أمام السويد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة بكأس العالم.

وفي نفس المجموعة كان منتخب اليابان قد تعادل أمام هولندا بهدف لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق96 جوووول صاروخي من ياسين العياري

ق86 جووووووول احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق84 هدف غير محتسب للسويد بداعي التسلل

ق60 جووووووول جيوكيريس

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جوووووول عمر رقيق يقلص الفارق

ق30 جوووول إيزاك

ق13 هدف محقق يضيع من بن سليمان

ق7 جووووول أول ياسين العياري

ق5 تسديدة من جيوكيريس لكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة