تشكيل كأس العالم - الشامخ يحرس مرمى تونس.. وجيوكيريس وإيزاك يقودان هجوم السويد
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 03:55
كتب : FilGoal
يحرس عبد المهيب الشامخ مرمى منتخب تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس العالم.
وفي نفس المجموعة كان منتخب اليابان قد تعادل أمام هولندا بهدف لكل منهما.
ويقود حنبعل المجبري خط وسط منتخب تونس تحت قيادة صبري لاموشي مدرب نسور قرطاج.
بينما يقود الثنائي فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك هجوم السويد.
وجاء تشكيل تونس كالآتي:
حراسة المرمى: عبد المهيب الشامخ.
الدفاع: منتصر الطالبي - علي العابدي - عمر الرقيق - يان فاليري - محمد أمين بن حميدة.
الوسط: حنبعل المجبري - راني خضيرة - إلياس عاشوري - أنيس بن سليمان.
الهجوم: إلياس سعد.
وجاء تشكيل السويد كالآتي:
حراسة المرمى: كريستوفر نورفيلدت.
الدفاع: جوستاف لاجير بييلكه - فيكتور ليندلوف - إيزاك هين - جابرييل جودموندسون - ألكسندر بيرنهاردسون.
الوسط: بنيامين نيجرين - ييسبر كارلستروم - ياسين أياري.
الهجوم: فيكتور جيوكيريس - ألكسندر إيزاك.