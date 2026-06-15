كأس العالم - فان دايك: اليابان لم يخلقوا فرصا.. ومحبط جدا بسبب استقبال هدف من ركلة ثابتة

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 03:27

كتب : FilGoal

جان بول فان هيكي - دايزن ماييدا - هولندا - اليابان

أعرب فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا عن إحباطه بعد التعادل أمام اليابان واستقبال هدفا من ركلة ثابتة.

وتعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال فيرجيل فان دايك عبر موقع فيفا: "أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد، تراجعنا قليلا إلى الخلف في النهاية، لكن من الواضح أن الظروف تلعب دورا في ذلك أيضا".

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم – مالين في هجوم هولندا.. وكوبو يقود اليابان مدرب اليابان: إندو يخوض سباقا مع الزمن للحاق بمواجهة هولندا الجزائر تفوز على هولندا وديا بهدف قبل انطلاق كأس العالم مدرب الجزائر: مواجهة هولندا اختبار يسمح لنا بتقييم مستوانا الحقيقي

وكشف "اليابان لم يخلقوا فرصا كثيرة، ولذلك كان من المحبط جدا أن نستقبل هدفا من ركلة ثابتة، لكن الحقيقة في النهاية أننا حصلنا على نقطة".

وشدد فان دايك "الآن نركز على مباراة السويد، علينا فقط مواصلة العمل ومواجهة اليابان مجرد بداية".

واختتم فان دايك تصريحاته "علينا التطور خلال البطولة، ونأمل أن نخوض المزيد من المباريات، لأن هدفنا جاء في وقت متأخر، لم يكن شعورنا جيدا لكننا سنمضي قدما".

وحصل فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على جائزة رجل المباراة ضد اليابان.

ولم يتمكن أي منتخب أوروبي من الفوز على منتخب آسيوي في كأس العالم 2026 إذ انتهت مباراتين بالخسارة ومثلهما بالتعادل.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 15 يونيو الجاري.

بينما يلعب منتخب اليابان ضد تونس ضمن نفس المجموعة.

كأس العالم هولندا اليابان فان دايك
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب اليابان: الحصول على نقطة فقط أمام هولندا أمر مخيب للآمال مباشر كأس العالم - تونس (0)-(1) السويد.. التعادل يضيع الفيل يكسر السلسلة كأس العالم - أزمة جديدة.. ريكورد: إلغاء تدريب ومؤتمر منتخب البرتغال بسبب العاصفة تشكيل كأس العالم - الشامخ يحرس مرمى تونس.. وجيوكيريس وإيزاك يقودان هجوم السويد كأس العالم - كامادا: كنا بحاجة لنقطة على الأقل من هولندا.. وأظهرنا شخصيتنا كأس العالم - مؤتمر مدرب إيران: كل ما نفكر فيه هو كرة القدم.. ومدينون بالشكر لـ المكسيك كأس العالم - مؤتمر حسام حسن عن قوة بلجيكا وتألق العرب ومقومات حمزة عبد الكريم
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب اليابان: الحصول على نقطة فقط أمام هولندا أمر مخيب للآمال 2 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - تونس (0)-(1) السويد.. التعادل يضيع 41 دقيقة | في المونديال
الفيل يكسر السلسلة ساعة | في المونديال
كأس العالم - أزمة جديدة.. ريكورد: إلغاء تدريب ومؤتمر منتخب البرتغال بسبب العاصفة ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - الشامخ يحرس مرمى تونس.. وجيوكيريس وإيزاك يقودان هجوم السويد ساعة | في المونديال
كأس العالم - كامادا: كنا بحاجة لنقطة على الأقل من هولندا.. وأظهرنا شخصيتنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - فان دايك: اليابان لم يخلقوا فرصا.. ومحبط جدا بسبب استقبال هدف من ركلة ثابتة 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر مدرب إيران: كل ما نفكر فيه هو كرة القدم.. ومدينون بالشكر لـ المكسيك 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530956/كأس-العالم-فان-دايك-اليابان-لم-يخلقوا-فرصا-ومحبط-جدا-بسبب-استقبال-هدف-من-ركلة-ثابتة