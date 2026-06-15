كأس العالم - فان دايك: اليابان لم يخلقوا فرصا.. ومحبط جدا بسبب استقبال هدف من ركلة ثابتة

أعرب فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا عن إحباطه بعد التعادل أمام اليابان واستقبال هدفا من ركلة ثابتة.

وتعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال فيرجيل فان دايك عبر موقع فيفا: "أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد، تراجعنا قليلا إلى الخلف في النهاية، لكن من الواضح أن الظروف تلعب دورا في ذلك أيضا".

وكشف "اليابان لم يخلقوا فرصا كثيرة، ولذلك كان من المحبط جدا أن نستقبل هدفا من ركلة ثابتة، لكن الحقيقة في النهاية أننا حصلنا على نقطة".

وشدد فان دايك "الآن نركز على مباراة السويد، علينا فقط مواصلة العمل ومواجهة اليابان مجرد بداية".

واختتم فان دايك تصريحاته "علينا التطور خلال البطولة، ونأمل أن نخوض المزيد من المباريات، لأن هدفنا جاء في وقت متأخر، لم يكن شعورنا جيدا لكننا سنمضي قدما".

وحصل فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على جائزة رجل المباراة ضد اليابان.

ولم يتمكن أي منتخب أوروبي من الفوز على منتخب آسيوي في كأس العالم 2026 إذ انتهت مباراتين بالخسارة ومثلهما بالتعادل.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 15 يونيو الجاري.

بينما يلعب منتخب اليابان ضد تونس ضمن نفس المجموعة.