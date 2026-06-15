كأس العالم - مؤتمر مدرب إيران: كل ما نفكر فيه هو كرة القدم.. ومدينون بالشكر لـ المكسيك

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 03:16

كتب : FilGoal

أمير قلنوي - مهدي طارمي - إيران

شدد أمير قلنوي مدرب منتخب إيران أن كرة القدم وسيلة لتقريب الشعوب قبل بداية مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة نيوزيلندا.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضا مصر وبلجيكا.

وقال مدرب إيران في المؤتمر الصحفي: "يسعدني جدا التواجد هنا ممثلا لإيران، هذا البلد العظيم والقوي، وآمل أن تكون كرة القدم وسيلة لتقريب الشعوب والثقافات".

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وأضاف "نحن هنا لنلعب باسم إيران. كل ما نفكر فيه هو كرة القدم. لسنا سياسيين، وكرة القدم منفصلة عن السياسة، ولكننا نكنّ كل الاحترام لإيران".

وأتم "صعوبات السفر لأمريكا؟ تم نقل معسكرنا مرتين، ولكننا مدينون بالشكر لشعب وحكومة المكسيك. نحن الإيرانيون نصنع الفرص من المعاناة. لا نفكر في شيء سوى سعادة شعبنا".

من جانبه قال مهدي طارمي قائد المنتخب: "نلعب من أجل جميع أبناء إيران، سواءً في الداخل أو الخارج، وكرة القدم قادرة على توحيد الجميع. نسعى لإسعاد جميع أبناء إيران. نوحد إيران أكثر من خلال كرة القدم".

وحطت بعثة "تيم ملي" الرحال في مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مدينة تيخوانا المكسيكية.

وانتقل المنتخب الإيراني وفقا لوكالة "رويترز" إلى الفندق في حضور أمني مكثف، وأغلقت الشرطة الأرصفة ونشرت أجهزة أمنية على طول أجزاء من واجهة الفندق.

وتبدأ المباراة في الرابعة فجر يوم الثلاثاء على ملعب سوفي ستيديوم.

ويخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.

كأس العالم مجموعة مصر مؤتمر إيران
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