مؤتمر حسام حسن عن قوة بلجيكا وتألق العرب وضغوط كأس العالم ومقومات حمزة عبد الكريم

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا عن العديد من النقاط المختلفة.

وأشاد حسام حسن بقوة منتخب بلجيكا من الناحية الفنية مؤكدا أن كرة القدم بها كل شيء ومنتخب مصر مستعد بشكل جيد للمباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

وجاءت تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي كالآتي:

أتمنى أن نسعد المصريين والعرب بتقديم نتيجة جيدة، سنلعب ضد فريق قوي ومصنف عالميا، لكن نأخذ بالأسباب وندرس الخصم جيدا، وأتمنى التوفيق لنا.

محمد صلاح لاعب مهم للغاية وجميع اللاعبين مهمين بما فيهم حمزة عبد الكريم أيضا، لكن صلاح مؤثر داخل وخارج الملعب، الجميع يعلم إمكانياته، صلاح عانى من بعض الظروف في كأس أمم إفريقيا الماضية، لكنه أدى بشكل جيد.

كان لي الشرف المشاركة في كأس العالم كلاعب ومدرب، والحمد لله أنهينا التصفيات بشكل جيد ودون هزيمة، وهدفنا تقديم كرة قدم العالم يثني عليها وتحقيق نتائج إيجابية.

حققنا نتيجة إيجابية أمام منتخب هولندا في نسخة 90 وكان من أبرز المنتخبات العالمية، وهدفنا في المرحلة الحالية تقديم صورة جيدة للكرة المصرية.

منتخب بلجيكا قوي جدا ونقدره ونحترمه كلاعبين ومدير فني على مستوى عال، ويمتلك لاعبين مميزين مثل دوكو ولوكاكو ودي بروين، ونحن أيضا نمتلك لاعبين جيدين بعضهم تعرفوهم أما البقية فهم مفاجأة بالنسبة لكم بخلاف صلاح ومرموش.

أقدر لاعبي بلجيكا وهم على أعلى مستوى، ونحن درسناهم بشكل كامل ونسعى لتقديم مباراة كبيرة.

منذ مواجهة البرازيل الودية ونحن نتدرب يوميا في نفس موعد مباراة بلجيكا المبكرة، وبالتأكيد اختلاف المواعيد أمر صعب لكن نتعامل مثل كافة المنتخبات للتعود قدر الإمكان، وأعتقد أن ذلك علينا وعلى بلجيكا أيضا.

نتائج المغرب وقطر؟ هناك طموحات لمختلف المنتخبات سواء العربية أو الإفريقية، وكأس العالم الجميع يشاهده لذلك كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه، وإن شاء الله منتخب مصر لديه القدرة والكفاءة واللاعبين لتحقيق طموحاتنا.

إبراهيم حسن وكل الجهاز لهم دور كبير، إبراهيم أفضل ظهير أيمن في كأس القارات وتم اختياره في منتخب العالم 3 مرات ويمتلك خبرات كبيرة.

شعور التواجد في كأس العالم ليس جديدا بالنسبة لي، وحصلت على خبرات تدريبية، وحاليا هدفي تحقيق طموح الشعب المصري، وأتمنى أن نظهر بشكل عند حسن حظهم.

سبق لي اللعب ضد بلجيكا كلاعب أنا وإبراهيم وحققنا الفوز وقتها، والطبيعي أن يرشح جميع الخبراء بلجيكا للفوز بالمباراة لكن كل شيء ممكن في الكرة ونحن في مجموعة نستهدف جمع نقاط من أجل التأهل.

بالتأكيد لوكاكو من اللاعبين المهمين في منتخب بلجيكا لكن أعتقد هناك لاعبين جيدين جدا وربما أكثر تأثيرا مثل دوكو.

خطورة منتخب مصر ليست في صلاح فقط لكن في كل المجموعة المختارة بالمنتخب.

كرة القدم فيها كل شيء، ورسالتي للصحفيين الأجانب أن منتخب مصر هو بطل إفريقيا 7 مرات والأكثر تتويجا، ولأسباب مختلفة لم نتأهل سابقا لكن هناك أجيال أخرى من منتخب مصر كانت تستحق الصعود.

كل المنتخبات عليها ضغوط حتى منتخبات التصنيف الأول مثل البرازيل وإسبانيا وإنجلترا وليس منتخب مصر فقط.

شاهدنا مواجهة المغرب ضد البرازيل كانت متكافئة بين الطرفين، ومنتخب قطر أيضا نجح في الحصول على نقطة أمام سويسرا.

رسالتنا لجميع منافسينا كل الحذر من منتخب مصر لأننا نعمل ما علينا والأمر ليس بالكلام لكن أدينا مباريات ودية على أعلى مستوى وظهرنا بشكل جيد.

أعلم جيدا حب الشعب المصري للمنتخب، وكل طموحي أن أكون عند حسن ظنهم وأعدهم أنني لن أقصر وسأبذل قصارى جهدي.

حمزة عبد الكريم لاعب مهم جدا للكرة المصرية، ولن أقول عنه مفاجأة لكن يمتلك كل مقومات المهاجم الجيد وأنا مقتنع بقدراته جدا وسيكون مفيدا للمنتخب في المستقبل القريب وحتى ربما بعد ساعات في المباريات المقبلة، والأمر نفسه ينطبق على مصطفى زيكو وقبلهما كان إسلام عيسى وتمنيت تواجده معنا في البطولة.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.