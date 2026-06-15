منافس مصر - رويترز: بعثة إيران تصل أمريكا وسط حراسة أمنية مشددة

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 02:08

كتب : FilGoal

بعثة إيران

وصلت بعثة منتخب إيران إلى أمريكا لأول مرة منذ المشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا مصر وبلجيكا.

وتتواجد بعثة إيران في المكسيك بعد موافقة فيفا على نقل معسكرهم من أمريكا قبل انطلاق البطولة.

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وحطت بعثة "تيم ملي" الرحال في مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مدينة تيخوانا المكسيكية.

وانتقل المنتخب الإيراني وفقا لوكالة "رويترز" إلى الفندق في حضور أمني مكثف، وأغلقت الشرطة الأرصفة ونشرت أجهزة أمنية على طول أجزاء من واجهة الفندق.

ومن المنتظر أن يعقد أمير قلنوي ومهدي طارمي مؤتمرا صحفيا لمنتخب إيران قبل 24 ساعة على المباراة.

وتبدأ المباراة في الرابعة فجر يوم الثلاثاء على ملعب سوفي ستيديوم.

ويخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.

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