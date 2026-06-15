مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (0)-(0) الإكوادور.. العااااارضة تتدخل

يلتقي منتخب الإكوادور مع كوت ديفوار في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبين في الثانية صباح يوم الإثنين على ملعب لينكولن فايننشيال فيلد في أمريكا بصافرة تحكيمية من فرانسوا لوتكسيه.

وافتتح منتخب ألمانيا مباريات المجموعة بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 23: العارضة تمنع هدفا محققا من ميدينا

ق 17: بازومانا يطلق تسديدة أرضية تمر بجوار القائم الأيمن

ق 13: تصويبة من يوبوا تمر أعلى العارضة

ق 10: عرضية تصل لفالنسيا الذي استغل سقوط المدافع وراوغه وسدد كرة علت العارضة

بداية اللقاء