مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (0)-(0) الإكوادور.. العارضة تتدخل للمرة الثالثة

يلتقي منتخب الإكوادور مع كوت ديفوار في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبين في الثانية صباح يوم الإثنين على ملعب لينكولن فايننشيال فيلد في أمريكا بصافرة تحكيمية من فرانسوا لوتكسيه.

وافتتح منتخب ألمانيا مباريات المجموعة بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1.

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ق 52: عرضية ومحاولة من واهي ترتطم بالعارضة

ق 40: تصويبة ديماندي تعلو العارضة بعد تحول هجومي سريع للأفيال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ضربة مقصية من سينجو لكن تعلو العارضة

ق 35: الدفاع يمنع فرصة محققة من أمام نيكولاس بيبي

ق30: العارضة تمنع هدفا محققا للإكوادور من جديد

ق 23: العارضة تمنع هدفا محققا من ميدينا

ق 17: بازومانا يطلق تسديدة أرضية تمر بجوار القائم الأيمن

ق 13: تصويبة من يوبوا تمر أعلى العارضة

ق 10: عرضية تصل لفالنسيا الذي استغل سقوط المدافع وراوغه وسدد كرة علت العارضة

بداية اللقاء