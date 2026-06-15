التشكيل - واهي يقود هجوم كوت ديفوار.. وهيمنة أكاديمية ديل فالي على خيارات الإكوادور

يبدأ إيلي واهي في هجوم كوت ديفوار لمواجهة الإكوادور لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبين في الثانية صباح يوم الإثنين على ملعب لينكولن فايننشيال فيلد في أمريكا بصافرة تحكيمية من فرانسوا لوتكسيه.

وافتتح منتخب ألمانيا مباريات المجموعة بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1.

ويخوض واهي ثاني مباراة دولية له بعدما استطاع تغيير جنسيته الرياضية في مارس الماضي لتمثيل الأفيال بعدما تدرج في فئات منتخب فرنسا السنية.

ويجلس أمادو ديالو على مقاعد بدلاء الأفيال، فيما يبدأ يان ديوماندي أساسيا والأنظار مصوبة حول الجناح الشاب تمهيدا لانتقاله لأحد كبار القارة العجوز من لايبزج الألماني.

في المقابل اعتمد منتخب الإكوادور على ثلاثي دفاعي بقيادة ويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

ويتواجد 8 لاعبين من أصل 11 في التشكيل الأساسي بدأوا مسيرتهم من أكاديمية إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

كما يظهر جون يوبوا صاحب الأصول الغانية نسبة لوالده والذي تدرج مع فئات منتخب ألمانيا في هجوم التري رفقة إينر فالنسيا الهداف التاريخي.

تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يوسف فوفانا

الدفاع: جيلا دوي – ويلفريد سينجو – إيمانويل أجابادو – جيسلان كونان

الوسط: بازومانا توريه - فرانك كيسي – سيكو فوفانا – يان ديوماندي

الهجوم: إيلي واهي – نيكولاس بيبي

𝘿𝙤𝙪𝙯𝙚 𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙥𝙧𝙚̀𝙨, 𝙡𝙚𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧…🐘🇨🇮 𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙚𝙨 𝙤𝙣𝙯𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡🧡🤍💚 𝘼𝙇𝙇𝙀𝙕 𝙇𝙀𝙎 𝙀́𝙇𝙀́𝙋𝙃𝘼𝙉𝙏𝙎 !#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants… pic.twitter.com/MwwTAFqFlX — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 14, 2026

تشكيل منتخب الإكوادور

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: بيدرو فيتي - مويسيس كايسيدو –– آلان فرانكو – آلان ميندا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا – جون يوبوا

وستكون تلك المباراة الرسمية الأولى بين منتخبي الإكوادور وكوت ديفوار.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 3 نقاط قبل نهاية مواجهات الجولة الأولى.