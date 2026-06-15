كأس العالم – تيليمانس: يجب أن نحذر من مصر.. وقيادة منتخب بلجيكا شرف لي

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 01:02

كتب : عمرو عبد المنعم

يوري تيليمانس قائد منتخب بلجيكا

شدد يوري تيليمانس قائد منتخب بلجيكا على صعوبة مباراة منتخب مصر بسبب وجود لاعبين مميزين في صفوف الفراعنة.

يوري تيليمانس

النادي : أستون فيلا

بلجيكا
مصر

وقال تيليمانس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منتخب مصر ممتاز ولديه لاعبين مميزين يجب أن نكون حذرين وفي كامل تركيزنا، لدينا خطة لعب ويجب أن نكون جاهزين للمباراة".

وأضاف "شرف كبير لي أن أكون قائد منتخب بلجيكا رغم أن هناك لاعبين أقدم مني في الفريق، هذا فخر كبير لي ويجب أن أكون على قدر ثقة المدرب وتقديم أداء مميز في الملعب".

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وأتم تصريحاته "لدينا لاعبين مميزين وسيكون علينا أن نقدم أداء جيدا، والمنتخبات الأخرى تضم لاعبين على أعلى مستوى".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

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