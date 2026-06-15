كأس العالم - ناجلزمان: كوراساو لعبوا بشجاعة.. ونركز على التطور رغم الفوز الكبير

أشاد جوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا، بأداء منتخب كوراساو رغم الفوز العريض الذي حققه المانشافت في افتتاح مشواره بكأس العالم.

وحقق منتخب ألمانيا انتصارا كبيرا بسباعية مقابل هدف في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي: "كانت بداية رائعة، أول 15 دقيقة كانت ممتازة، وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف، هدف التعادل كان مفاجئا، وكان من الجيد رؤية رد فعل الفريق بعدها".

وواصل "كوراساو لعبوا بشكل أفضل مما توقع الكثيرون في ألمانيا، لقد لعبوا بشجاعة كبيرة".

وأردف "يمكن ملاحظة الترابط بين اللاعبين، الأهم أن هذا الفريق لديه انسجام، وهذا عنصر أساسي ويجب أن نستمر عليه".

وأتم "الأمر لا يتعلق بأهدافي الشخصية، بل بأهدافنا جميعا، نحن نسير في طريق مهم، وهناك أشياء يمكننا تحسينها".

وسجل سباعية ألمانيا كل من: فيليكس نميتشا، ونيكو شلوتيربيك، وكاي هافرتز هدفين، وجمال موسيالا، وناثانيال براون، دينيز أونداف وأحرز هدف كوراساو الوحيد ليفانو كومينينسيا.

وأقيمت المباراة على ملعب هوستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبح ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو، أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم من حيث العمر خلال إدارته لمباراة ألمانيا، بعمر 78 عامًا و260 يومًا.

وبات مانويل نوير أكبر لاعب يمثل منتخب ألمانيا في تاريخه، بعمر 40 عامًا و79 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم لوثار ماتيوس الذي لعب آخر مباراة له بعمر 39 عامًا و91 يومًا عام 2000.

وسجل منتخب كوراساو هدفه التاريخي الأول في المشاركة الأولى للمنتخب في كأس العالم بشباك مانويل نوير.

وأصبح منتخب ألمانيا يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط والتي تضم أيضا كوت ديفوار والإكوادور.

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