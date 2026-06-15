كأس العالم – مؤتمر رودي جارسيا: مصر من أهم منتخبات إفريقيا ولديها صلاح ومرموش

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 00:53

كتب : عمرو عبد المنعم

رودي جارسيا مدرب بلجيكا

يرى رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن مصر من أفضل فرق قارة إفريقيا، ولذلك سكون المباراة ضد الفراعنة في غاية الصعوبة.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منتخب مصر قوي تعادل مع إسبانيا وخسر بفارق هدف واحد أمام البرازيل ووصل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "نعرف أن مصر لديها لاعبين مهمين وهما صلاح ومرموش، ويجب أن نلعب بقوة ضدهم".

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وأكمل "لدينا 25 لاعبا جاهزا ونعول عليهم أمام مصر، خففنا الضغط على اللاعبين في الأيام الأخيرة حتى نكون جاهزين وفي أفضل حال في المباراة".

وواصل "منتخب مصر لديه لاعبان يلعبان في أعلى المستويات، وكل المنتخبات بها نقاط ضعف وسنحاول استغلالها من أجل الفوز بالمباراة".

وشدد "مصر من أهم المنتخبات الإفريقية ومن الصعب التعامل معهم، ولا أدري حرارة الجو ستؤثر على أداء الفريقين أم لا، ولكن يجب أن نكون جاهزين لكل الظروف".

وأوضح "لدينا مجموعة لاعبين تعي تماما أن العمل يعطي ثماره في المباريات ونحاول أن نعتمد على تركيز اللاعبين وعدم التساهل مع المباريات وسيكون هذا مفتاح نجاحنا في كأس العالم".

وأكد "كل اللاعبين مهمين سواء الأساسيين أو من سيشارك كبديل، وجميعهم ناضجين بما فيه الكفاية للتعامل مع كل الظروف".

وأتم تصريحاته بالحديث عن توقف منتصف الأشواط قائلا: "هذا توقف للمدربين وليس توقف لشرب المياه، إذا كنا في فترة أداء جيد سينعكس هذا سلبيا على المنتخبات، رأينا ذلك في المباريات الودية أمام كرواتيا وتونس، من المهم أن يكون هناك فرصة لتوجيه اللاعبين والتقاط الأنفاس إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة وأيضا لتهيئة عشب الملاعب".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

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