كأس العالم – مؤتمر دي لا فوينتي: هذا موقف يامال من مواجهة كاب فيردي.. وسعيد لكوكوريا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا موقف لامين يامال من المشاركة ضد كاب فيردي.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منافسه كاب فيردي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "الخبر الأفضل أن لامين يامال في حالة ممتازة، وعاد في الموعد الذي كنا نريده مثله مثل جميع اللاعبين الذين عادوا من الإصابة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - تأخر سفر أوروجواي إلى أمريكا بسبب مشكلة في التصاريح كأس العالم – مدرب السعودية: استراحة منتصف الشوط تساعدنا على توجيه اللاعبين كأس العالم - بعد ثنائيته في كوراساو.. هافرتز رجل مباراة ألمانيا الأولى كأس العالم – صاحب هدف كوراساو: كانت لحظة تاريخية لنا

وأضاف "لكن يامال ونيكو ويليامز ومونيوز لن يلعبوا بشكل أساسي، وسنرى لاحقا ما إذا كانوا سيدخلون خلال المباراة".

وواصل "انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد لن يؤثر على مستواه في كأس العالم، لا أحد سيفعل شيئا قد يضر به، وإذا كان الأمر خبرا جيدا لكوكوريا فسنحتفل به، لأنه أمر جيد له وللفريق".

وشدد "كوكوريا معي منذ أن كان يبلغ من العمر 17 عاما، أعرف قدرته على التعامل مع الضغوط داخل الملعب، هو من بين الأفضل في العالم في مركزه".

وأكمل "نحن مرشحون للتتويج بكأس العالم؟ أنا أعتبر ذلك أمرا مما لأنه يمثل تقديرا للاعبين، لكنني رأيت أنشيلوتي يتحدث عن هذا الأمر وقال إن الأمر لا يعني أي شيء، أنا لا أتذكر كأس عالم ضمن هذا العدد من المنافسين الحقيقيين، نتعامل مع البطولة بكثير من التواضع".

وأتم "مباراة كاب فيردي هي الأهم بالنسبة لنا في كأس العالم، سنتعامل مع البطولة خطوة بخطوة".

وستقام المباراة اليوم الاثنين في تمام السابعة مساء.

ويتواجد منتخبا أوروجواي والسعودية رفقة إسبانيا وكاب فيردي في المجموعة.

كأس العالم إسبانيا كاب فيردي كوكوريا لامين يامال
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (0)-(0) الإكوادور.. بداية اللقاء كأس العالم – فان دايك يحصل على جائزة رجل المباراة ضد اليابان جانبارو يابان التشكيل - واهي يقود هجوم كوت ديفوار.. وهيمنة أكاديمية ديل فالي على خيارات الإكوادور كأس العالم – تيليمانس: يجب أن نحذر من مصر.. وقيادة منتخب بلجيكا شرف لي كأس العالم - ناجلزمان: كوراساو لعبوا بشجاعة.. ونركز على التطور رغم الفوز الكبير كأس العالم – مؤتمر رودي جارسيا: مصر من أهم منتخبات إفريقيا ولديها صلاح ومرموش كأس العالم - تأخر سفر أوروجواي إلى أمريكا بسبب مشكلة في التصاريح
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (0)-(0) الإكوادور.. بداية اللقاء 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – فان دايك يحصل على جائزة رجل المباراة ضد اليابان 12 دقيقة | في المونديال
جانبارو يابان 41 دقيقة | في المونديال
التشكيل - واهي يقود هجوم كوت ديفوار.. وهيمنة أكاديمية ديل فالي على خيارات الإكوادور 50 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تيليمانس: يجب أن نحذر من مصر.. وقيادة منتخب بلجيكا شرف لي 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ناجلزمان: كوراساو لعبوا بشجاعة.. ونركز على التطور رغم الفوز الكبير 59 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – مؤتمر رودي جارسيا: مصر من أهم منتخبات إفريقيا ولديها صلاح ومرموش ساعة | في المونديال
كأس العالم – مؤتمر دي لا فوينتي: هذا موقف يامال من مواجهة كاب فيردي.. وسعيد لكوكوريا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530944/كأس-العالم-مؤتمر-دي-لا-فوينتي-هذا-موقف-يامال-من-مواجهة-كاب-فيردي-وسعيد-لكوكوريا