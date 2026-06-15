كأس العالم – مؤتمر دي لا فوينتي: هذا موقف يامال من مواجهة كاب فيردي.. وسعيد لكوكوريا

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا موقف لامين يامال من المشاركة ضد كاب فيردي.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منافسه كاب فيردي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "الخبر الأفضل أن لامين يامال في حالة ممتازة، وعاد في الموعد الذي كنا نريده مثله مثل جميع اللاعبين الذين عادوا من الإصابة".

وأضاف "لكن يامال ونيكو ويليامز ومونيوز لن يلعبوا بشكل أساسي، وسنرى لاحقا ما إذا كانوا سيدخلون خلال المباراة".

وواصل "انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد لن يؤثر على مستواه في كأس العالم، لا أحد سيفعل شيئا قد يضر به، وإذا كان الأمر خبرا جيدا لكوكوريا فسنحتفل به، لأنه أمر جيد له وللفريق".

وشدد "كوكوريا معي منذ أن كان يبلغ من العمر 17 عاما، أعرف قدرته على التعامل مع الضغوط داخل الملعب، هو من بين الأفضل في العالم في مركزه".

وأكمل "نحن مرشحون للتتويج بكأس العالم؟ أنا أعتبر ذلك أمرا مما لأنه يمثل تقديرا للاعبين، لكنني رأيت أنشيلوتي يتحدث عن هذا الأمر وقال إن الأمر لا يعني أي شيء، أنا لا أتذكر كأس عالم ضمن هذا العدد من المنافسين الحقيقيين، نتعامل مع البطولة بكثير من التواضع".

وأتم "مباراة كاب فيردي هي الأهم بالنسبة لنا في كأس العالم، سنتعامل مع البطولة خطوة بخطوة".

وستقام المباراة اليوم الاثنين في تمام السابعة مساء.

ويتواجد منتخبا أوروجواي والسعودية رفقة إسبانيا وكاب فيردي في المجموعة.