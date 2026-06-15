كرة يد – بمشاركة سيف الدرع.. برشلونة يتوج ببطولة أوروبا بالفوز على فوكس برلين

توج فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد ببطولة أوروبا بعد الفوز في النهائي على فوكس برلين الألماني بنتيجة 37-34.

وشارك سيف الدرع لاعب منتخب مصر في تتويج برشلونة بالبطولة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من حسم برشلونة للقب الدوري الإسباني.

ويعد اللقب هو رقم 50 لفريق برشلونة على المستوى الأوروبي في مختلف الألعاب الجماعية.

كما هو اللقب رقم 22 لبرشلونة في بطولة أبطال أوروبا بمختلف الألعاب.

وبذلك يكون سيف الدرع فاز بـ3 ألقاب مع برشلونة وهي كأس كتالونيا والدوري الإسباني وأبطال أوروبا.